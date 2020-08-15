ملياردير يهودي أميركي: بن سلمان مستعد للتطبيع لكنه يخشى مهاجمة الإيرانيين والقطريين!

وكشف سابان -الذي توسط من أجل إبرام اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"- في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت عن أنه التقى على مأدبة عشاء محمد بن سلمان وسأله: لماذا يبقي العلاقات مع "إسرائيل" تحت الرادار؟ لماذا لا يخرج ويقود الأمور؟ فأجابه أنه يستطيع أن ينفذ ذلك في لحظة، لكنه يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين له، كما يخشى من حدوث فوضى داخل بلاده أيضا.

وأضاف سابان أن الإماراتيين كانوا شجعانا في إعلان الاتفاق مع "إسرائيل"؛ وتمنى أن يقود ذلك إلى إقناع دول أخرى بالمضي في هذا الطريق، بما فيها السعودية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق للسلام بين الإمارات والكيان الاسرائيلي لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأيدت دول عربية التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، أهمها البحرين ومصر وسلطنة عمان، في حين رفضته إيران وتركيا واعتبرته المقاومة الفلسطينية طعنة في ظهر فلسطين وقضية المسلمين الاولى./انتهى/