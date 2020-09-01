إنتشار أمني وعسكري كثيف على مداخل المكلا في محافظة حضرموت اليمنية

هذا وقد جاء في بيان لمجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت اليمنية أنه "وكان الاولى بالسلطة المحلية الاهتمام بخدمات الناس والكهرباء المفقودة بدل الصرفيات المبالغ فيها لعسكرة المدن وعسكرة الحياة المدنية والإرهاب الممنهج لكل ذي رأى وقضية وشراء الذمم وأن الاعتقال يجب أن يكون للصوص والفاسدين وهم في أعلى هرم السلطة وليس للأحرار الشرفاء" حسب ما جاء في البيان.

وتأتي حملة المداهمات التي تنفذها القوات الحضرمية والقوات الأمنية عند مدخل المكلا ووسطها منعاً لتظاهرات ومسيرات احتجاجية شعبية تندد حيال ما تقوم به بعض الدويلات العربية إزاء مشروع صفقة القرن واستسلامهم أما غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك خطوة الإمارات الأخيرة من التطبيع مع كيان العدو الصهيوني و اعتبر المحتجین التطبيع الإماراتي مخالفة للاسلام و العروبة.