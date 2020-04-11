مؤامرة سعودية اماراتية لنشر فيروس الكورونا في اليمن/وقف اطلاق النار السعودي مجرد مراوغة

وكالة مهر للانباء، فاطمه صالحي: يسعى التحالف السعودي عبر طرح وقف اطلاق النار لمدة اسبوعين رمي الكره في ملعب المقاومة اليمنية ويذلك تحته المزاعم الإنسانية حول مكافحه فيروس الكورونا في اليمن كما نعلم ان السعوديه تحتاج المساعدات في شان موبايل جهه انتشار الفيروس اكثر من اليمن الذي سجله حتى الان عددا واحدا من الاصابات.

يبدو بان التحالف السعودي يريد اعادة ترتيب قواته في ظل طرح وقف اطلاق النار المشروط والمحدود.

واكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة انصار الله في اليمن قاسم الحمران في حوار خاص مع مراسلة وكالة مهر للانباء في شان اهداف السعوديه من طرح وقف اطلاق النار علي أنه اولا المبادرة كانت من جانبنا وخاطبنا بها المبعوث الدولي للامم المتحدة وكانت شاملة ايقاف اطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل وثانياالسعودية مع دول تحالف العدوان هم اعتبروها فرص لاعادة ترتيب الوضع كستراحة محارب وايضا تزامن هذا مع انزال وتواجد لجنود امدريكيين وبريطانيين وتقريبا من الفرنسيين في كل من حضرموت وعدن وتحت مبررات ساقطه وهناك تزامن ولا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك.

و تابع بأن الكل يعلم بأن المبادرة كانت من حكومة صنعاء والسعودية هي من وقعت في الحرج الا انها حاولت أن تقزم من هذه المبادرة كما ورد في بنود الوثيقة من حل شامل وكامل الى وقف مؤقت لمدة أسبوعين قابله للتجديد.

وفي شان موقف انصار الله حياله صرح بأنه طبعا هذا الوقف غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد ونعتبره مجرد مراوغة لا أقل ولا أكثر . ما نلمسه ان هذا الوقف المشروط اتى من حالة ضعف ووهن ولغرض اعادة ترتيب الوضع اما استخدام الجانب الانساني كمبرر وساتر هذا امر مكشوف.

وأضاف بأنه يدرك كل ابناء اليمن ذلك لأن السعودية تدفع بعشرات الآلاف الحدود اليمنية وهي بلد تنتشر فيها جائحة كوفيد١٩ بينما اليمن معافى من ذلك ولدينا معلومات انها جادة مع الامارات في نشر الوباء داخل اراضي الجمهوريه اليمنية وما حصل مؤخرا في حضرموت هي حالة قادمة من الامارات فهذه الدعواى ساقطة./انتهى/