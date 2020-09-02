"شارلي ايبدو" الفرنسية تصر على إهانة النبي (ص)

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية مصرّه على فعلتها الشنيعة التي قامت بها منذ خمسة عشر عاماً باعادتها نشر رسوم مُسيئة للنبي (ص).

ونشرت هذه الصحيفة الهزلية رسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي كانت قد أشعلت العالم عام 2015، باحتجاجات غاضبة وإدانات شاجبة.

ونشرت المجلة اليوم صورً لغلافها الجديد (الطبعة الجديدة)، ويظهر 13 رسما كاريكاتوريا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكتوب أسفلها :" كل ذلك من أجل هذا ".

وتحدت هذه الجريدة الاسلام والمسلمين بقولها أنه سوف يكون من " الجبن الصحفي أو السياسي" عدم إعادة نشرها.

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