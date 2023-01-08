عقب إساءة مجلة "شارلي إبدو"... وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تجمعاً شعبياً أقيم اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في طهران، بمشاركة طلاب الحوزات وطلاب الجامعات ومختلف فئات الشعب.

ورفع المشاركون شعارات منددة بإساءة شارلي إبدو الأخيرة للمقدسات والمرجعية الشيعية وطالبوا الحكومة الفرنسية بمواجهة مثل هذه الممارسات.

وفي سياق مُتّصل، أقيم تجمع احتجاجي كبير لأساتذة الحوزة والفضلاء والطلاب وأهالي مدينة "قم" المُقدّسة احتجاجا على إساءة صحيفة فرنسية للقيادة في إيران والمرجعية الشيعية.

وأكد المشاركون تبعيتهم ودعمهم الحاسم للقيادة الرشيدة وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد بحزم على مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة الفرنسية.

كما وصف مجلس خبراء القيادة في إيران، في وقت سابق، "التصرف الوقح لصحيفة "شارلي ايبدو" في الإساءة للمرجعية الدينية بأنه همجية ثقافية، واعتبره جانب آخر من دعم الحكومة الفرنسية لزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية، والدعم التسليحي لنظام صدام ضد الشعب الإيراني".

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس خبراء القيادة اليوم الأحد أدان فيه التصرف المهين الذي أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" في الإساءة للمرجعية الدينية الشيعية.

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