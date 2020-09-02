قادرون على رصد اي جسم طائر في أجواء البلاد وتدميره عند الضرورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد السلاح الجوي التابع للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد، صرح اليوم الأربعاء، على هامش مراسم إزاحة الستار عن آخر انجازات الدفاع الجوي، أن السلاح الجوي لديه الكثير من المعدات الخفية، التي لا يجب ان تظهر في وسائل الاعلام، وعدد قليل من المعدات يمكن الكشف عنها، قائلا: أن السلاح الجوي سيستخدم هذه المعدات الخفية في الوقت المناسب كي يجعل العدو نادما.

ولفت العميد صباحي فرد الى الكشف عن منظومة "عماد" في مراسم اليوم واضاف، ان "عماد" هي منظومة ذكية ومتطورة ومجهزة وفريدة من نوعها، قادرة على محاكاة مختلف السيناريوهات الحربية في اطار تمرين وممارسات والعاب حرب، وتستخدم لرفع مستوى القدرات العملانية لخبراء العمليات في جميع مجالات الدفاع الجوي.

وأوضح قائد السلاح الجوي ان هذه المنظومة هي لعبة حرب وذات برمجيات ومعدات متطورة جدا وقد تم تصميمها وفقا لتهديدات اليوم ويمكننا تحديثها بما يتناسب معها، وكانت هذه المنظومة محتكرة بيد عدد قليل من الدول المتطورة الا ان زملاءنا في قوة الدفاع الجوي تمكنوا من كسر هذا الاحتكار.

وأوضح العميد صباحي فرد حول مواصفات منظومة "كاشف 99": أن هذه المنظومة مصفوفة مرحلية ثلاثية الابعاد بمدى 12 كم وهي قادرة على كشف مختلف انواع الاجسام الطائرة خاصة الصغيرة التي لها مقطع عرضي راداري ضئيل، وبامكاننا اليوم كشف وتحديد الاجسام الطائرة الصغيرة والتصدي لها مائة بالمائة بواسطة منظوماتنا محلية الصنع.

وأكد قائد السلاح الجوي أن ايران قادرة اليوم على رصد وتحديد اي نوع من الاجسام الطائرة مهما كان سطح مقطعها العرضي الراداري واستهدافها عند الضرورة.

وبالختام قال صباحي فرد: انه في عام قفزة الانتاج شهدت منجزات قوة الدفاع الجوي نموا بنسبة مائة بالمائة.