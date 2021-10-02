ايران قادرة على مواجهة جميع التهديدات والتصدي لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوّة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني، العميد علي رضا صباحي فرد، قال خلال تصريحاته اليوم السبت، ان من ميزات المنظمات الدفاعية المصنعة محليا، هو اننا قادرون على تحديثها بما يتناسب مع مستوى التهديدات من اجل التصدي لأقسى انواعها.

واضاف العميد صباحي فرد، في مراسم ازاحة الستار عن جهاز "رادار هرمز" ومنظومة محاكاة "شمس"، ان منظمة الدراسات وجهاد الاكتفاء الذاتي بالجيش الايراني قادرة على تطوير قدراتها، ولديها من الطاقات التي تتيح لها امكانية تصنيع المزيد من الاجهزة والمنظومات الضخمة.

وختم بالقول: "ان القوة الجوية والدفاع الجوي بالجيش الايراني، وفي ظل وجود هذه الطاقات والامكانات الواسعة، تعد قوة عظيمة يحسب لها الحساب في المنطقة والعالم"./انتهى/