القدومي يؤكد على استقبال لبنان لاجتماع الفصائل الفلسطينيّة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الدكتور "خالد القدومي" ممثل حركة حماس في ايران اكد ان اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت سيعقد يوم الخميس (غدا)، وان ما يذاع على وسائل الاعلام من قيام الجمهورية اللبنانية من الغاء الاجتماع او اعتذار لبنان عن عقد هذا الاجتماع ما هو الا للضغط على لبنان لمنع عقد الاجتماع على أرضه، ولكن الجمهورية اللبنانية اكدت موعد الاجتماع دون تغيير.

وقال ان وفد حركة حماس برئاسة "إسماعيل هنية" وصل اليوم الى بيروت.

ومن جانبه نفى عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي "أبو عبد الله الحساينة" الشائعات التي تقول ان لبنان اعتذرت عن عقد الإجتماع.

واكد الحساينة على حضور الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "أبو طارق النخالة" والدكتور"محمد الهندي".

ومن المقرّر أن يفتتح الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الاجتماع بكلمة موجّهة للمجتمعين في بيروت عبر الفيديو من "رام الله".

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