ممثل حماس في إيران يشكر دعم الإعلاميين والصحفيين الايرانيين لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب ممثل حماس في ايران "خالد القدومي " عن شكره لدعم الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين في إدانة اعتداءات الإجرامية للكيان الصهيوني في استهداف الشعب الفلسطيني المظلوم، لاشك ان دعم وجهود الإعلام والكتّاب الإيرانيين في تغطية جرائم الكيان الصهيوني المغتصب لن تنسى وستستمر المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى حتى النصر النهائي.

كما انه أعلن يوم أمس مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين الإيرانيين في بيان دعمهم لمقاومة الشعب الفلسطيني الأبيّ استمرارا لدعم القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ومقاومتها الشجاعة وتأكيدا على الموقف الثابت والمبدئي تجاه القضية الأولى والمركزية قضية القدس وفلسطين.

كما صرح الصحفيون الإيرانيون والإعلاميون والناشطون في البيان: نحن ندين بشدة الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الصهاينة في استهداف الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل، وخاصة عشرات الأطفال والنساء العزل، وكذلك الاعتداءات المخطط لها على وسائل الإعلام المحلية والدولية ومكاتبها، بما في ذلك أبراج الشروق والجوهرة والجلاء، استثارت انتباه المجتمع الدولي إلى عنف دولة الكيان الصهيوني وإرهابه، ونشدد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة من قبل المنظمات الدولية والهيئات الدولية المستقلة والأمم المتحدة لمكافحة هذه الجرائم المنظمة.

كما في السابق، هتفنا بدعمنا للفكرة القويمة والناجحة للمقاومة ولأنشطة وسائل الإعلام المدافعة عن الشعب الفلسطيني، الذي يسعى بإخلاص لتحقيق المثل الأعلى لتحرير القدس الشريف ومتابعته حتى الوصول الى النتيجة النهائية للأنشطة الإعلامية، ونؤكد مرة أخرى على دعم الإعلام والصحفيين الإيرانيين للمساعدة والتعاون مع زملائنا من المجاهدين الإعلاميين في غزة وجميع الأراضي المحتلة.

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