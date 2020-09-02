المدارس ستفتح بالأسبوع القادم/ منع حضور التلاميذ في المدارس بالمناطق الحمراء

صرح وزير التعليم والتربية الايراني محسن حاجي ميرزايي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاربعاء: أن العام الدراسي الجديد سيبدأ منذ السبت القادم (5 ايلول / ديسمبر)، وجميع المدارس في انحاء البلاد ستكون فعالة منذ هذا اليوم، واولويتنا هو التدريس بالحضور المباشر للطلاب.

وأضاف: المدارس التي تستوعب حضور التلاميذ وفقا لرأي مدير المدرسة وعلى أساس التعليمات التي تم الابلاغ عنها، سوف يحضر التلاميذ ليتلقوا الدروس بشكل مباشر.

وأضاف: في المدارس المزدحمة سوف يتم تقسيم التلاميذ الى فئتين، زوجية وفردية.

وقال: أن البروتوكولات التي تم الابلاغ عنها حازمة جدا، ونبذل كل الجهد من اجل الحفاظ على سلامة التلاميذ.

وأوضح: الايام التي لم يحضر فيها إحدى الفئتين الزوجية والفردية الى المدرسة، سيتم التعليم عن بعد عبر التلفاز، وتم التنسيق من اجل تدريس المناهج الدراسية الاساسية بشكل متلفز وعلى برمجية "شاد" عبر الفضاء الافتراضي.

وأكد الاخير أن المناطق التي تشهد تفشي واسع لفيروس كورونا سيمنع حضور الطلاب في المدارس.

وصرح المسؤول الآخر في قطاع التعليم والتربية "علي باقر زاده" أن العوائل بامكانها أن تختار طريقة أخرى غير الحضور في المدارس لتعليم أبنائهم، عبر التلفوزيون أو الفضاء الافتراضي.