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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣٣ م

ضمن وقفة احتجاجية؛

أهالي الحسكة السورية ينددون بممارسات الاحتلال الامريكي بحق التعليم

أهالي الحسكة السورية ينددون بممارسات الاحتلال الامريكي بحق التعليم

ندد أهالي مدينة الحسكة السورية اليوم الأربعاء خلال وقفة احتجاجية، بانتهاكات قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد" بحق التعليم وتدمير المنشآت التعليمية والجامعية في المدينة وحرمان آلاف التلاميذ والطلبة من التعليم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أهالي مدينة الحسكة السورية خرجوا اليوم الأربعاء بوقفة احتجاجية نددوا خلالها بانتهاكات قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد" بحق التعليم وتدمير المنشآت التعليمية والجامعية في المدينة وحرمان آلاف التلاميذ والطلبة من التعليم.

وتستهدف ميليشيا "قسد" البنية التحتية للتعليم في محافظة الحسكة متعمداً وذلك بدءاً من تدمير المدارس واغلاقها وتحويل قسم منها لسجون ومقرات عسكرية وضرب الأبنية الجامعية وتدمير مقرات الكليات والعبث بمحتوياتها بشكل ممنهج خلال الفترة القليلة الماضية وصولاً إلى الاستيلاء الكامل على بعض أبنية الكليات والمعاهد وفرض مناهج دراسية في المدارس تتوافق مع مخططاتها الانفصالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1921989
https://ar.mehrnews.com/news/1921989/

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