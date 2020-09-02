الكاظمي: هناك اولوية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وفرنسا

وأضاف الكاظمي ان السيادة العراقية خط احمر واكدنا خلال محادثاتنا على ذلك ولا نريد ان يكون العراق ساحة مواجهة لاي جهة.

وأشار الى انه هناك اولوية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وفرنسا، متمنيا ان يتم توفير فرص عمل في العراق

وقال الكاظمي: نعمل على تطوير العراق في المجالين الامني والعسكري ونولي اهمية قصوى لزيارة ماكرون.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون: تحدثنا حول عدة مشاريع مهمة من بينها قطار الانفاق في بغداد.

وأضاف: تمت متابعة خارطة الطريق للتعاون بين البلدين والتي تم توقيعها العام الماضي، منوها "زيارتي تاتي للتاكيد على الصداقة بين العراق وفرنسا".