ماكرون يصل الى العاصمة العراقية بغداد

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" وصل اليوم الى العاصمة العراقية بغداد، حيث كان قادماً من بيروت.

واضاف، ان"الرئيس الفرنسي سيلتقي الرئاسات الثلاث في العراق، لبحث عدة مواضيع".

وصرّحت وسائل الاعلام العراقية بان "ماكرون" هو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين "مصطفى الكاظمي" رئيساً للحكومة في أيار/مايو.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر "أؤكّد لكم أنّني سأكون غداً صباحاً في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.

وقال ماكرون الجمعة في لقاء مع الصحافيين: "إنّ المعركة من أجل سيادة العراق أساسية للسماح لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيرا بعدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب".

وأضاف: "هناك قادة وشعب مدركون لذلك ويريدون أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم"، مشيرا الى أن "دور فرنسا مساعدتهم على ذلك".

وأشار ماكرون الى أنه ينوي بناء مبادرة قوية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل سيادة العراق.

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