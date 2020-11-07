وزير الدفاع العراقي في فرنسا

وافادت وکالي مهر للءنباء نقلا عن المعلومة أن وزارة الدفاع العراقیة قالت في بيان ان “هذه الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ولاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية”.

وبحث الوفد العراقي برئاسة الوزير مع الجانب الفرنسي القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها، بحسب البيان.

وتأتي هذه الزيارة عقب الجولة التي اجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى اوربا في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي والتي شملت فرنسا، وبريطانيا، والمانيا.

تأتي هذه الزیارة في حین تعاني فرنسا من ازمات داخلیة ومن الارهاب الداخلي ولم یتمکن الرئیس الفرنسي من حل قضایا بلاده./انتهى/