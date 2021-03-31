 زيارة الكاظمي للسعودية مهمة وفي توقيت مهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد سفيرالسعودية في العراق "عبدالعزيز الشمري" أن زيارة رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" يوم الاربعاء إلى السعودية مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفيرعلى أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وهنالك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين.

وركزت الصحف العراقية، يوم الثلاثاء، على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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