مدينة اصفهان تستضیف وزير خارجية سويسرا

وافادت وکالة مهر للانباء یاتي وزير الخارجية السويسري الى طهران يوم غد الاحد حيث ستبدأ برامج زيارته الرسمية ومن ضمنها الاحتفال بالذكرى المئوية لاقامة العلاقات بين ايران وسويسرا.

وسيلتقي وزير خارجية سويسرا يومي الاحد والاثنين مع الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد آخر من كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويرافق كاسيس في هذه الزيارة عدد من الشخصيات البرلمانية السويسرية حيث سيعقدون لقاءات مع نظرائهم في مجلس الشورى الاسلامي.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، قد صرح في وقت سابق ان الموضوعات الرئيسية لمحادثات وزير الخارجية السويسري في طهران ستكون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وكذلك القضايا المتعلقة بالقناة المالية السويسرية.

و لیس لها صلة بعلاقات ایرانیة امریکیة کما ادعتها بعض وسائط الاعلام.