اجتماع الفصائل الفلسطينية يدل على ذكائها في مواجهة الكيان المحتل

وأضاف خطيب زاده في تصريح له اليوم السبت، أن وحدة و تلاحم جميع الفصائل الفلسطينية والمقاومة، هي السبيل الوحيد لتحرير اراضي فلسطين المحتلة والقدس الشريف، مضيفا: أن مقاومة فلسطين على مدى العقود الماضية اثبتت ان الشعب الفلسطيني ورغم الاحتلال والقتل و القمع الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المحتل بحقه ومشاريع التطبيع التي تبناه عدد من الدول العربية الخائنة، لن يتخلى عن المقاومة امام الغاصبين.

وختم بالقول ان الدول و الشعوب المقاومة والحرة في العالم تدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق اهدافه.

والجدير بالذكر ان الفصائل الفسطينية اصدر بيانا ليلة الخميس في ختام اجتماع للأمناء العامين لها في لبنان اعلنت فيه عن الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع حد لخلافاتها واعتبرت التطبيع مع الاحتلال طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني مطالبة جميع الشعوب و احرار العالم بالتصدي لهذه المؤامرة بكل ما يملك من القوة.

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