فلم ايراني يحصل على جائزة افضل تصميم وافضل سيناريو وينافس في مهرجان فينيسيا

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الفلم الايراني "الشمس" لمجيد مجيدي سيشارك في الدورة الـــ 72 من مهرجان فينيسيا الدولي، بعد ان حصد جائزة افضل تصميم وافضل سيناريو.

وينافس الفيلم الايراني الذي أخرجه "مجيد مجيدي" من بين مجموعة من الافلام في المهرجان الذي يستمر حتى 12 أيلول/سبتمبر الجاري، علماً أن فيلم "الشمس" حصل سابقاً على "جائزة العنقاء البلورية" لأفضل فيلم في "مهرجان فجر السينمائي" الـ38 الذي اختتم فعالياته في شباط/فبراير المنصرم.

كما حصد الفلم الايراني في المهرجان نفسه على جائزتي أفضل تصميم للمشاهد وأفضل سيناريو.

ويتناول الفلم قضية عمالة الاطفال، وهو من بطولة "علي نصيريان"، و"جواد عزتي"، و"طناز طباطبائي" و"مهدي موسوي فر".

تجدر الإشارة إلى أنه حافظ مجيد مجيدي على مقام وشأن وكرامة موقع الإخراج في كل أعماله، ويمكن الحسم أن أياً من أفلامه لم تشبها شائبة الضعف أو القصور، بل تميز في مراعاة كل التفاصيل بمهنية وحرفية وتميز.

ويمتلك مجيدي في جعبته 4 جوائز عنقاء بلورية في قسم أفضل إخراج لمختلف دورات مهرجان فجر السينمائي، حيث ترشح للجائزة 5 مرات وحصدها أربعة مرات.

وهو صاحب الرائعة التاريخية "محمد رسول الله" إنتاج عام 2015 بتوقيع مجيد مجيدى ويتحدث عن نبى الإسلام (محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم) منذ ولادته مرورا بطفولته، كما يتضمن مشاهد لوفاة والدة النبي بقرية الأبواء وفترة طفولته بقرية السعدية، وتنتهى أحداث الفيلم عند رحلة النبى محمد (ص) إلى الشام، والوصول إلى صومعة الراهب بحيرا الذي بشر عم النبي أبي طالب بظهور خاتم الأنبياء.

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