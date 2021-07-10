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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٢٠ م

الفیلم الايراني "من الصفر إلى المنصة" يعرض في السينما الامريكية

الفیلم الايراني "من الصفر إلى المنصة" يعرض في السينما الامريكية

تألق الفيلم الوثائقي الايراني"من الصفر إلى المنصة" للمخرجة "سحر مصيبي" ، في دور السينما الأمريكية وفي المهرجانات المحلية والأجنبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم الوثائقي "من الصفر إلى المنصة"، الذي تبثه دوليا شركة Venera Films، بدأ عرضه في دور السينما في مدن لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وكولومبيا وديترويت وميتشيغان ودورهام الامريكية.

ويُعرض هذا الفيلم الوثائقي، الذي شاركة في إنتاجه "مهتاب كرامتي" و"طهورا أبو القاسمي"، في الولايات المتحدة حضوريا وافتراضيا عبر الإنترنت.

وقد حصل هذا الوثائقي لحد الآن على عدة جوائز في مختلف المهرجانات الداخلية والعالمية، منها أفضل إخراج من مهرجان "Cinema d’iDEA Film Festival" الإيطالي وجائزة أفضل فيلم من مهرجان "ريندنس" الدولي في بريطانيا.

والوثائقي يصور حياة بطلات الووشو الإيرانيات شهربانو وإلهة وسهيلا منصوريان اللاتي بدأن رياضة الووشو في ظروف صعبة جداً إلى أن اعتلين المنصات الرياضية العالمية باكتسابهن مختلف الميداليات في المنافسات الدولية، وذلك بفضل جهدهن ومثابرتهن منقطعة النظير.

/انتهى/

رمز الخبر 1915985
https://ar.mehrnews.com/news/1915985/

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