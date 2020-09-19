  1. الثقافة
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٥١ م

فيلم إيراني يتأهل الى نهائي مهرجان العشق بامريكا

فيلم إيراني يتأهل الى نهائي مهرجان العشق بامريكا

تأهل الفيلم الايراني القصير "الايادي" للمخرج برويز رجائي الى نهائي الدورة الخامسة لمهرجان " العشق " الدولي في امريكا.

وأفادت العلاقات العامة التابعة لوزارة الثقافة الإيرانية ان الهدف من مهرجان "العشق" الأمريكي هو عرض افلام سينمائية طويلة وقصيرة وكذلك وثائقية و انيميشن تسلط الضوء على القيم العائلية والعشق والسلام والصداقة والاطفال كونها من المواضيع التي تقرب شعوب العالم الى بعضها من الناحية الاحساسية.

والفيلم الايراني الايادي يروي قصة الجبر والاختيار عند المخلوقات .وقد تأهل ايضا للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان  RIETI&SABINA بايطاليا الذي سيقام في مدينة روما  في نوفمبر القادم .

ويبدأ مهرجان " العشق " الدولي بدورته الخامسة في امريكا عبر الانترنت في 20 سبتمبر 2020 . /انتهى/

رمز الخبر 1907735

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