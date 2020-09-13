مجيدي يفوز بجائزة "الفانوس السحري" بمهرجان البندقية السينمائي

ومنحت المؤسسة الاجتماعية الثقافية "سينه سركولي" هذه الجائزة للفيلم وقالت في بيانها ان فيلم "الشمس" يروي بكل صدق عالم الطفولة المسروق وبانه يظهر التضاد بين عالم الطفولة والكبار.

ويبرز هذا التضاد بوضوح على يد هؤلاء الاطفال والطريق الذي سلكوه ليتحولوا الى شخصيات بالغة.

وتشارك مجيدي و"نيما جاويدي" في تأليف سيناريو فيلم "الشمس" ويتناول الفيلم قضية عمالة الاطفال.

والفيلم من بطولة علي نصيريان، وجواد عزتي، وطناز طباطبائي ومهدي موسوي فر وغيرهم.

ونال الفيلم الى جانب جائزة افضل فيلم جائزتي افضل تصميم المشاهد وافضل سيناريو من مهرجان فجر.

كما فاز الممثل الناشئ "روح الله زماني" بجائزة مارسلو ماسترياني بالدورة الـ77 من مهرجان البندقية الدولي.