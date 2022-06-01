"القناص"... فيلم إيراني يروي بطولات الشهيد عبد الرسول زرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الفلم الذي أخرجة "علي غفاري" عبارة عن مقتطف من بطولات الشهيد "عبد الرسول زرين"؛ أفضل قناص في سنوات الدفاع المقدس؛ الحرب التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الإسلامية في ثمانينيات القرن المنصرم.

والشهيد "عبد الرسول زرين" هو أحد الشهداء الأبطال الإيرانيين خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس، البطل الذي كانت تسميه القوات العراقية ب "صياد الإمام الخميني (رض)" ويعتبر من أفضل القناصين في العالم.

وفاز فيلم "القناص" بجائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من الوجهة الوطنية، وجائزة أفضل مؤثرات ميدانية خاصة، من مهرجان الفجر التاسع والثلاثين.

يقول مخرج الفلم "علي غفاري": حاولنا في فيلم "القناص" أن نصور نوع رؤية هذا الشهيد بالنسبة للحرب والصراع والتي تختلف عن نظرة كل القناصين في العالم، ولم نقرر أن يكون هذا الفيلم فقط سيرة هذا الشهيد، هذا الفيلم يصوّر فترة قصيرة من حياة الشهيد "زرين" في ساحات القتال.

وأدى الممثل "كامبيز ديرباز" في هذا الفيلم دور الشهيد عبد الرسول زرين، أبرز قناص في الحروب المعاصرة، حيث أن الفيلم وعلى عكس فيلم "القناص الأميركي" يتبنى الجانب الروحاني والمعنوي للقناص الإيراني الشهيد.

كما مثل "عبد الرضا نصاري" دور قائد في الجيش البعثي، ووقف علي رضا كمالي وأمير رضا دلاوري أمام كاميرا سعيد براتي مصور الفيلم.

وتم إنتاجه بدعم من جمعية السينما الثورية والدفاع المقدس ومؤسسة "روايت فتح" الثقافية.

ويذكر أن "عبد الرسول زرين" كان من القوي الأساسية و مؤسسي جيش الإمام الحسين (ع) و لعب دورا هاما و فريدا في جبهات الحرب، آنذاك حيث ألحقت تصويباته الدقيقة أكبر قدر من الضرر بالعدو إذ تم تسجيل اسمه بإعتباره القناص الأكثر مهارة في العالم في الحروب المعاصرة.

واستشهد هذا المجاهد في آذار 1983أثناء عملية خيبر في جزيرة مجنون.

الممثل مهدي عيسى لمهر: شاركت بعدة افلام ايرانيه لكن فلم "القناص" كان له اثر كبير في حياتي المهنيه والشخصيه

وأجرت وكالة مهر للأنباء حوار مقتضب مع أحد المشاركين في الفلم من غير الإيرانيين الممثل "مهدي الشيخ عيسى" والذي لعب دور القناص المصري "ماهر الفوزي".

يقول " عيسى" لمهر: شاركت بعدة افلام إيرانيه لكن فلم "تكتيرنداز _ القناص" كان له اثر كبير في حياتي المهنيه والشخصيه من الخبره التي اكتسبتها من المخرج والاستاذ الكبير "علي غفاري".

يتابع الممثل: لعبت دور قناص مصري باسم "ماهر الفوزي" ياتي بدعوة من قوات "حزب البعث العراقي" للتخلص من القناص الإيراني "عبد الرسول زرين" الذي كان من اهم القناصين في العالم ذالك الوقت. و حاولت بالتنسيق مع المخرج اضافة تفاصيل بسيطه للشخصيه وكان لها اثر ايجابي الحمد الله بين الجمهور.

اما عل الصعيد الشخصي فانا افتخر بالمشاركة بهكذا اعمال مع ممثلين كبار من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وأن اشارك بفلم يتكلم عن حياة شهيد عظيم مثل عبد الرسول زرين.

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