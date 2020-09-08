انطلاق عمليات تشييد الخط العاشر من مترو انفاق طهران

وأضاف قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء والاعمار العميد سعيد محمد أن هذا الخط يبدأ من اقصى غرب طهران وينتهي الى اقصى شمال شرقها، و10 من محطاته الـ 35 تلتقي مع باقي الخطوط.

واضاف: أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مخطط على مدى 5 سنوات وضمن 5 مراحل، وبتشغيله يكتمل ممر التنقل من شرق الى غرب طهران .

تجدر الإشارة إلى أن مترو طهران هو نظام نقل سريع يخدم العاصمة الإيرانية طهران، افتتح مترو طهران في سنة 1999 وهو يتألف من 9 مسارات حالیا و المخطط أن یصل الی 10 مسارات يحمل مترو طهران في المتوسط 4 ملايين راكب يوميا أي ما يصل إلى اکثر من 933مليون سنويا، من مختلف أنحاء طهران.

وتمثل هذه المسارات الأهم بين باقي الخطوط حيث إن التنقل فيها بنسب كبيرة جدا بما في ذلك الخط الاول من شمال طهران الی جنوبه (تجریش الی کهریزك) مرورا بمرقد الامام الخمیني، والخط الثاني من الشرق الی الغرب (فرهنكسرا من صادقیة)، والخط الثالث یبدأ من الشمال الشرق و یصل إلی الجنوب الغربي (قائم إلی آزادكان)، والخط الرابع یبدأ من الجنوب الشرقي و یصل إلی الغرب (کلاهدوز إلی إرم)، والخط الخامس هو بالأحری تکملة للخطوط الثانیة و الرابعة و توصل صادقیة بکرج وكلشهر، والخط السادس./انتهى/