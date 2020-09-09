الخارجية الإيرانية تدين التفجير الارهابي في كابل

ووصف المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عملية الاغتيال الفاشلة هذه بأنها مؤامرة من قبل أعداء السلام والاستقرار في أفغانستان، في ضوء البدء الوشيك للمحادثات بين الاطراف الأفغانية.

وقال رضوان مراد، المتحدث باسم مكتب النائب الاول للرئيس الافغاني أمر الله صالح، على صفحته في "فيسبوك": "حاول اليوم أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير، ونجا صالح من الهجوم سالما".



ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث أن القنبلة التي كانت مزروعة في جانب الطريق استهدفت موكب صالح، وأصيب بعض حراسه.

واعلنت وزارة الداخلية الافغانية ان 10 اشخاص قتلوا واصيب 12 آخرين من بينهم 3 من افراد حماية النائب الاول للرئيس الافغاني الذي اصيب بجروح طفيفة./انتهى/