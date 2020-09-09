  1. السياسة
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:٤٧ م

ترامب سيعلن سحب المزيد من قواته في العراق

ترامب سيعلن سحب المزيد من قواته في العراق

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن المسؤول الاميركي أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

وكان الرئيس الاميركي قد وعد خلال حملته الانتخابية التي قادته الى البيت الابيض بسحب القوات الاميركية من مواقع القتال خاصة من سوريا والعراق بسبب الخسائر التي تتحملها القوات الاميركية هناك، والتكلفة الباهضة التي يدفعها الجيش الاميركي في حروب عبثية، حسبما وصفها ترامب.

وتتعرض القوات الاميركية في العراق باستمرار الى هجمات صاروخية وبالهاونات اضافة الى وجود قرار من قبل البرلمان العراقي بضرورة خروج القوات الاجنبية والاميركية من العراق.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1907438

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