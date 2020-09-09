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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٢٣ م

الصحة الايرانية تسجل 2313 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 339 الفا

الصحة الايرانية تسجل 2313 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 339 الفا

اعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 393425 والمتعافين 339111 والمتوفين 22669 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2313 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 393 الفا 425 حالة لغاية الان بينهم 3735 منهم في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339  الفا و111شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 127 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 669شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و457 الف و743شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

رمز الخبر 1907449

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