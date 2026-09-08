  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٣٩ ص

القائم بأعمال وزارة الدفاع: نمتلك القدرة على استهداف البوارج الأميركية

القائم بأعمال وزارة الدفاع: نمتلك القدرة على استهداف البوارج الأميركية

أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، حول القدرة على استهداف البوارج التي تشارك في الحصار الاقتصادي، أنهم يمتلكون القدرة على ذلك، وستشاهدون نتائجه.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد سيد مجيد ابن الرضا، قال على هامش زيارته لمنزل الشهيد اللواء الطيار عزيز نصير زاده، ولقائه مع عائلة هذا الشهيد بحضور محمد جعفر قائم پناه، نائب الرئيس التنفيذي، إنهم يتابعون بدقة البرنامج الشامل الذي وضعه الشهيد نصير زاده على مدى أربع سنوات، والذي تم تقديمه إلى مجلس الشورى، بنفس المسار والقوة والدافعية، وإن مديري وزارة الدفاع يسيرون على هذا النهج.

ورداً على سؤال حول القدرة على استهداف البوارج التي تشارك في الحصار الاقتصادي، قال إنهم يمتلكون بالتأكيد القدرة على ذلك، وستشاهدون نتائجه بإذن الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1973641

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات