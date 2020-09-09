العميد سياري: أي خطأ استراتيجي تجاه ايران سيوسّع مساحة المواجهة

وقال الأدميرال سياري:"ستجري المناورات بمشاركة مختلف القوات في الجيش، وحرس الثورة الاسلامية، تحت شعار "الامن المستدام في ظل القوات الدفاعية".

واكد سياري:"ان الامن في منطقة غرب اسيا يتحقق، عبر التعاون البناء بين جميع دول المنطقة، ومنع حضور الاجانب فيها، ويجب على الاعداء ان يعلموا، انه في حال اقدموا على اي خطأ استراتيجي ضد بلادنا، فستكون حدود المواجهة، اوسع بكثير من منطقة غرب اسيا".

وقال سياري، إن المناورات ستنطلق غدا بمشاركة حرس الثورة الاسلامية، ومختلف صنوف الجيش الايراني، وتمتد على مساحة مليوني كيلومتر مربع، وتبدأ من شرق مضيق هرمز، وسواحل مكران، مرورا ببحر عمان، وشمال المحيط الهندي، مشيرا الى مشاركة غواصة فاتح، وطائرة سيمرغ المسيرة للمرة الاولى.