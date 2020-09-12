انتحاري يفجر نفسه بحزام ناسف أمام مسجد خلال صلاة الجمعة بالصومال

وافادت وكالة مهر للانباء، ان انتحارياً قام بتفجير نفسه في الصومال امام مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة كيسمايو الساحلية بمنطقة جوبا السفلى في الصومال.

واوضحت مصادر اعلامية انه الانفجار أسفر عن ستة أشخاص على الأقل وجرح آخرين بينهم مسؤول بارز.

وقالت: "أن انتحاريا كان يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه أمام المسجد بعد أداء صلاة الجمعة بقليل، حيث كان مسؤولون من إدارة جوبالاند يصلون".

وقال عبدالناصر جوليد إن "شخصا انتحاريا كان يرتدي حزاما مليئا بالمتفجرات، استهدف حشدا من المسلمين في مسجد "قادم" في مركز البلدة حيث كان يغادر المصلون المسجد بعد أداء صلاة الجمعة.

وذكر جوليد إن عشرين شخصا أصيبوا في الهجوم، الذي ربما يكون قد استهدف سياسيا إقليميا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وتشن حركة الشباب الإسلامية المتطرفة فى الصومال، التي لها صلات بتنظيم القاعدة، هجمات بشكل منتظم على مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال بارزين، وكذلك مدنيين في تلك الدولة المضطربة في القرن الأفريقي.

وتواصل الهجمات ويأتي الحادث بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة بجروح في هجوم انتحاري في مطعم بمقديشو يوم الأربعاء.

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