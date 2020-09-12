توقیف ناقلة نفط إماراتية لنقل النفط من ميناء بنغازي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان القوات البحرية الالمانية قامت بتوقيف ناقلة نفط اماراتية كانت في طريقها لنقل النفط من ميناء بنغاري في شرق ليبيا.

فيما اكدت المفوضية الأوروبية على خرق السفينة الإماراتية لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية "بيتر ستانو": "أنا أؤكد أننا قد اشتبهنا في سفينة تابعة للإمارات العربية المتحدة، كانت في طريقها إلى بنغازي"، وتابع: "السفينة الإماراتية قد اخترقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".

واضاف: "نحن قدمنا تقريرا للأمم المتحدة حول هذا الحادث".

جدير بالذكر ان الدعم العسكري من دولة الإمارات للواء الليبي "خليفة حفتر" شمل تنفيذ مهمة عسكرية سرية، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي، وتسيير جسر جوي بين الإمارات وشرقي ليبيا لنقل المعونات العسكرية لقوات حفتر.

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