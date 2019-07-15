فكّ لغز الإمارات العربية المتحدة

وكالة مهر للأنباء: أدى تداول خبر خروج القوات الإماراتية المفاجئ من جبهات التحالف السعودي في عدوانه على اليمن إلى تفسيرات مختلفة، بعضها يشير إلى ضعف دولة الإمارات العربية المتحدة والبعض الآخر يشكك في أساس هذه الأخبار.

وتكمن جذور الكثير من هذه الاختلافات في الرأي في عدم وجود فهم مناسب لدور الإمارات العربية المتحدة في التحالف السعودي وسياستها الواضحة لدخولها في الحرب ضد اليمن؛ الحرب التي تعتبر بداية تحول الإمارات من دولة صغيرة غنية إلى قوة مؤثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا. في هذا الصدد، من الضروري إعادة النظر في العلاقات بين الإمارات واليمن قبل فترة وجيزة من بدء الحرب التي استمرت 4 سنوات في عام 2008، عندما قامت شركة "موانئ دبي" (واحدة من أهم الأذرع الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تلعب دورًا مهمًا في تطوير هذا البلد) من خلال إبرام عقد مع حكومة علي عبد الله صالح وحصلت على امتياز إدارة ميناء عدن في جنوب اليمن لمدة 100 عام.

وفقًا للعقد المبرم، كانت موانئ دبي ملزمة باستثمار 220 مليون دولار في خطوات مهمة لتعزيز البنية التحتية لميناء عدن وتطوير شبكة أعمالها، ولكن بعد عدة سنوات أصبح من الواضح أن الشركة الإماراتية سعت لتحقيق أهداف أخرى في عدن. في عام 2001، تم تقويض ميناء عدن إلى حد كبير بسبب الأخطاء غير المنتظمة في الإدارة والإهمال في رعاية البنية التحتية. من بين هذه التدابير الغريبة كان التغيير الفوري لتعريفة الموانئ.

بعد تنافس جميع الموانئ الدولية على توريد خطوط الشحن من خلال توفير الخدمات والأسعار المناسبة، قامت موانئ دبي، بعد الاستيلاء على ميناء عدن، برفع التعريفة الجمركية على الفور إلى الميناء اليمني بنسبة تصل إلى 80 ٪، نتيجة لهذه الإجراءات، غادرها العديد من العملاء الرئيسيين في ميناء عدن، بما في ذلك خطوط الشحن APL و PIL . كانت النقطة المهمة التالية هي خطوط الشحن هذه، ميناءي"جبل علي" و"راشد" في الإمارات! وهكذا، كان سيناريو الإمارات العربية المتحدة واضحًا: يمكن لميناء عدن، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للغاية لمضيق باب المندب، والبحر الأحمر والمحيط الهندي، أن يقلل من مساهمة موانئ الإمارات العربية المتحدة في التجارة في الخليج الفارسي، وبالتالي تعزيز دوره اقتصاديا كمركز تجاري عالمي. وكانت تسعى الإمارات تبع استخدام ذراعها الاقتصادي (موانئ دبي) تقويض الميناء اليمني بشكل أساسي ومنتظم.

لكن هذه المعادلة المعلومة توقفت عند نقطة؛ الثورة اليمنية! من بين المطالب الأولى للثوريين اليمنيين إلغاء عقد ميناء دبي في عدن، والذي يتحدى بشكل أساسي الأمن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو بالضبط حيث كانت دولة الإمارات في صفوف معارضي الثورة اليمنية، وكما أثبتت تجربة السنوات السابقة، لعبت دورا هاما في توجيه ضربات لهذه الثورة.

مثلما كانت الثورة اليمنية تهديدًا للإمارات، كانت الحرب ضد اليمن أيضًا فرصة تاريخية لدولة الإمارات؛ وهي فرصة وفرها الدور الرائد لدولة الإمارات وقيادة السعودية. بعبارة أخرى، يمكن القول إنه على عكس المملكة، كانت سياسة الإمارات واضحة منذ بداية الحرب اليمنية، بينما كانت الرياض تتطلع إلى التوغل إلى صنعاء، كانت أبو ظبي ترصد وتطمع بجنوب اليمن. تبعا لذلك، وقفت دولة الإمارات في الحرب اليمنية، على عكس حلفاء السعوديين التقليديين (مصر وباكستان)، إلى جانب السعودية بشكل كامل ودخلت الحرب بكل قدراتها.

وفقا لذلك، فإن سنوات عديدة من التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، والانقلاب في مصر والحرب ضد اليمن أو ليبيا، يعود إلى المغامرة التوسعية للإمارات، طموح التوسع الذي له ثمن باهظ على شعوب الشرق الأوسط.

سيؤدي انسحاب الإمارات إلى توجيه ضربة أخرى للمملكة العربية السعودية، وهي دولة يبدو أنها تضطر لدفع ثمن باهظ للتخلص من الأزمة اليمنية. ولكن، من ناحية أخرى، لا يمكن فهم هذا الانسحاب على أنه نهاية نفوذ الإمارات في باب المندب والبحر الأحمر. في السنوات الأربع الماضية، حققت أبوظبي العديد من أهدافها في اليمن، باستثناء مدينة الحديدة، ولا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل الموانئ وخطوط الشحن النشطة في بحر عمان ومضيق باب المندب والبحر الأحمر./انتهى/