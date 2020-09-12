السلطات العليا في البحرين تأمر بحل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع

وافادت وكالة مهر للانباء، ان وزير العمل والتنمية الاجتماعية "جميل بن محمد علي حميدان" ابلغ رئيس جمعية البحرين لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني "إبراهيم كمال الدين" بضرورة حل الجمعية بأقرب وقت.

وقال "حميدان" في اتصاله بأن سلطات عليا هي من أمرت بهذا الإجراء، وهناك مهلة مدتها أسبوعين لحل الجمعية من صفتها القانونية في وزارة العدل ووزارة العمل والتمية الاجتماعية.

وقد ابلغ "إبراهيم كمال الدين" الوزير "حميدان" بأن تصفية وحل الجمعية يجب أن يكون من الدولة وليس من قبل الرئيس أو الأعضاء، فجميع الأعضاء والرئيس متمسكين بها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال أمس الجمعة إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع الطيان الصهيوني.

وغرّد ترامب (على موقع تويتر) بقوله "خرق تاريخي جديد اليوم"، وقال "إنّ صديقينا الكبيرين الكيان الصهيوني والبحرين توصلا إلى اتفاق سلام".

وأما حاكم البحرين، فقد أعلن اتفاق بلاده خلال اتصال هاتفي مع ترامب ونتنياهو على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني.

وبهذا أصبحت البحرين، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يخضع للسيادة الصهيونية ويبرم اتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

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