حزب الله يدين بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الصهیوني

وأكد حزب الله في بيان أن كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة.

ورأى أن الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الامارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة، المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني بتحرير ارضه كاملةً والرافضة لكل اشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله./انتهى/