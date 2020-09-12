رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يلتقي بقادة الفصائل الفلسطينية

وعقد هنية لقاء مطوّلاً مع وفد مثّل حركة فتح الانتفاضة برئاسة أمين سرها أبو حازم، وجبهة النضال الشعبي برئاسة أمينها العام خالد عبد المجيد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة برئاسة طلال ناجي، ونائب الأمين العام للجبهة.

وجرى التشديد على ضرورة تنسيق المواقف وتعزيز العمل المشترك.

وقيّم الحاضرون اجتماع الأمناء العامين، فأثنوا على النتائج التي تمخّضت عن الاجتماع، واللجان التي تشكّلت، والمسارات التي أُقرّت، آملين أن يتم العمل بالاتفاق سريعاً، لأن التحديات كثيرة، وبالإمكان تجاوزها من خلال المسار الوحدوي الذي أقر.

وتناول المجتمعون بالتفاصيل أوضاع المخيمات والمجتمع الفلسطيني في لبنان، معلنين ضرورة العمل الجاد والمنسّق على كل الأصعدة للوصول إلى نتائج إيجابية يمكن أن ترفع المصاعب الإنسانية، وتزيل القيود الاجتماعية.

وشدد الحاضرون على التمسك بحق العودة والمقاومة، كما جددوا رفضهم للتوطين والتهجير، وكل الخطط التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا الشعب سيسقطها كما أسقط خططاً كثيرة من قبل.

وكان قد اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، امس الجمعة، على اجراء اتصال هاتفي ثلاثي بين البحرين وامريكا وحكومة الاحتلال الاسرائيلي اتفقا خلاله على توقيع اتفاق تطبيعي بين البحرين وحكومة الاحتلال وارساء علاقات دبلوماسية كاملة.