منظمة الصحة العالمية تسلم ايران اكثر من 67 ألف عدة تشخيص كورونا

وفي مراسم تسليم هذه الشحنة، قال نائب وزير التربية والتعليم بوزارة الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد – 19، قال علي اكبر حق دوست: وفقًا للتنسيق الذي تم إجراؤه، سيتم استخدام هذه العدة للدراسات الوبائية المصلية في مجموعات مختلفة في محافظات البلاد من أجل الحصول على فهم أفضل لانتشار المرض.

من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية كريستوفر هملمان، الى أن الدراسات الوبائية حول سارس تزداد أهمية، لأنه يمكن أن يساعد في توجيه الرعاية الصحية الفعالة، وفهم الاستجابات المناعية بشكل أفضل وإنتاج اللقاحات والعثور على علاجات أكثر ملاءمة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية وشركائها الآخرين ، بما في ذلك معهد روبرت كوخ ، ستواصل التعاون الكامل مع وزارة الصحة في هذه المجالات. /انتهى/