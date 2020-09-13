تسليم مساعدات طبية إيرانية لمكافحة كورونا إلى قيرغيزيا

وقالت سفارة الجمهورية الإسلامية إلايرانية في قيرغيزيا أن شحنة المساعدات الإيرانية تشمل على معدات طبية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي وقياس الحرارة و التأكسج النبضي (مدى ضخ القلب للأكسجين) ، واختبارات"PCR "وعدة اختبار (EIA).

معاون وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان از سوی طرف قرقیزی و «سعید خرازی» سفیر ایران و کارمندان سفارت ایران از سوی طرف ایرانی تحویل داده شد.

وقدمت الحكومة الايرانية مساعدات إنسانية بناء على طلب الجانب القيرغيزي. وقدمت المساعدة في حفل رسمي حضرته جانات بيشنيف ، رئيسة اللجنة المشتركة بين قيرغيزستان وإيران ، ووزير النقل والطرق في جمهورية قيرغيزيا قاليزبك شاديخانوف و نائب وزير الصحة بجمهورية قيرغيزيا نورلان عبد الرحمنوف ونائب وزير الخارجية عن الجانب القرغيري و سفير ايران سعيد خرازي وموظفي السفارة عن الجانب الايراني .

وقال شاديخانوف في بداية الحفل: "اليوم كل دول العالم تحارب انتشار كورونا ، وهذه المرة تساعد الجمهورية الإسلامية الايرانية قرغيزيا للمرة الثانية معربا عن شكره نيابة عن وزارة الصحة وشعب قيرغيزيا للسفارة والحكومة الإيرانية على جهودهم.