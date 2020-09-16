وزير الاتصالات الإيراني يدشن شبكة الالياف الضوئية في جزر جنوبية

ويبلغ طول الشبكة الجديدة التي دشنت اليوم الاربعاء 189 كيلومترا باستثمار قدره 376 مليار ريال.

وقال المدير العام لقسم الاتصالات بمحافظة هرمزكان /جنوب ايران/ علي أصغر أبوالقاسمي، خلال المراسم، إنّ هذا المشروع تم انجازه في جزر كيش وخارك وقشم.

واضاف: إنه بفضل تدشين الشبكة الجديدة فان احتمال قطع الاتصالات في هذه الجزر سينخفض الى ادنى مستوى.

وتابع: كما تم اليوم إزالة النقص في اختبار مشروع شبكة نور 2 التي تبلغ أكثر من 600 كيلومترا من الالياف الضوئية في الخليج الفارسي والتي تم تنفيذها من قبل وباتت جاهزة للدخول في المدار عند الحاجة.