مسؤول عسكري: العراق غير مستعد لاستقبال زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تصريحات رضائي جاءت خلال زيارته إلى محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد وتفقده منفذ شلامجة الحدودي.

ولفت هذا المسؤول العسكري إلى أن العراق أعلن إغلاق حدوده أمام الزوار الأجانب للمشاركة في مسيرة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، داعيا الزوار الذين يعتزمون المشاركة في هذه المسيرة، إلى عدم التوجه نحو الحدود وبذل المزيد من التعاون فيما يخص القيود المفروضة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأكد رضائي أن جميع المنافذ الحدودية مع العراق مغلقة، قائلا إن صحة الشعب مهمة جدا بالنسبة لنا. /انتهى/