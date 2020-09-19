  1. المجتمع
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٢٩ م

مسؤول عسكري: العراق غير مستعد لاستقبال زوار الأربعين

مسؤول عسكري: العراق غير مستعد لاستقبال زوار الأربعين

قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي، العميد قاسم رضائي إن إيران والعراق تجمعهما علاقات جيدة على الحدود، داعيا المواطنين الذين يعتزمون المشاركة في مراسم الاربعين الحسيني، إلى عدم التوجه نحو الحدود لأن العراق غير مستعد لاستقبال الزوار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تصريحات رضائي جاءت خلال زيارته إلى محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد وتفقده منفذ شلامجة الحدودي.

ولفت هذا المسؤول العسكري إلى أن العراق أعلن إغلاق حدوده أمام الزوار الأجانب للمشاركة في مسيرة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، داعيا الزوار الذين يعتزمون المشاركة في هذه المسيرة، إلى عدم التوجه نحو الحدود وبذل المزيد من التعاون فيما يخص القيود المفروضة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأكد رضائي أن جميع المنافذ الحدودية مع العراق مغلقة، قائلا إن صحة الشعب مهمة جدا بالنسبة لنا. /انتهى/

رمز الخبر 1907743

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي