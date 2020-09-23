قریبا .. "إیران ایر" تستأنف الرحلات الجویة الی ألمانیا

وقالت الشرکة فی بیان اصدرته الثلاثاء بان رحلاتها الجویة ستستانف یوم 3 کانون الاول / اکتوبر القادم الی المانیا وستکون الاولی الی مدینة فرانکفورت، بعد توقف دام عدة اشهر بسبب تفشی فیروس کورونا المستجد (کوفید-19).

وقبل فترة کان رئیس منظمة الطیران المدنی الایرانی "تورج دهقانی زنکنة" قد اعلن بان الرحلات الجویة من ایران ستستانف الی 3 مدن فی المانیا وقال، انه تم الحصول علی التراخیص اللازمة بانتظار الموافقة النهائیة من وزارة الصحة الالمانیة.

یذکر ان الرحلات الجویة من ایران الی ترکیا قد استؤنفت امس الثلاثاء حیث قامت شرکة "ماهان" للطیران بتسییر رحلة الی اسطنبول، کما ان شرکة "ایران ایر" ستستانف رحلاتها الی ترکیا بدءا من یوم الجمعة 25 ایلول / سبتمبر.