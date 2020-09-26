الخطوط الجوية التركية تستانف رحلاتها الى طهران

وقال مجذوبي في تصريح له يوم أمس الجمعة: ان شركتي الخطوط الجوية القطرية والاماراتية الى جانب عدد من الرحلات المحلية لها في الوقت الحاضر رحلات جوية لمطار "الامام الخميني (رض)" واليوم (الجمعة) استانفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها الى هذا المطار ايضا.

واضاف: ان الخطوط الجوية التركية التي اوقفت رحلاتها الى طهران بسبب تفشي فيروس كورونا قبل 6 اشهر، تقرر في ضوء المشاورات والتنسيق الحاصل بين البلدين، ان تستانف رحلاتها على مدار ايام الاسبوع بين اسطنبول وطهران ذهابا وايابا.

واوضح بان جميع الركاب الذين يعتزمون السفر الى الخارج من مطار "الامام الخميني (رض)" يجب ان يمتلكوا وثيقة اختبار سلبي (PCR) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاصدار بطاقة الطيران والسماح لهم بركوب الطائرة بناء على التوصيات الصحية للوقاية من المرض.

واضاف: انه وفقا لتعليمات منظمة الطيران المدني في البلاد يجب ان يعرض جميع الركاب الداخلين الى البلاد جوا وثيقة الاختبار السلبي لفيروس كورونا لخبراء قاعدة الرقابة الصحية الحدودية في مطار "الامام الخميني (رض)" وفي غير هذه الحالة يتم اخضاعهم للاختبار ويبقون في الحجر الصحي لحين اصدار النتيجة./انتهى/