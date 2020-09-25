برسبوليس يتاهل للدور ثمن النهائي بدوري ابطال آسيا

فقد حقق برسبوليس فوزا كبيرا على الشارقة الإماراتي بنتيجة 4-0 مساء امس الخميس، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

ورفع برسبوليس رصيده بهذا الفوز الى 10 نقاط وتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا المجموعة، برفقة التعاون السعودي صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط فيما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط.

وسيطر برسبوليس على مجريات المباراة في غالبية اوقاتها وقدم عرضا ممتازا توّجه باربعة اهداف نظيفة توالى على تسجيلها شجاع خليل زادة (2) وعيسى آل كثير (41) ووحيد أميري (44) ومهدي عبدي (91) واللافت ان الاهداف الثلاثة الاولى جاءت من ضربات راسية والرابع من تمريرة راسية.

وفي المباراة الاخرى من الجولة الاخيرة حقق التعاون فوزا مفاجئا على الدحيل القطري 1-0 ليرفع رصيده الى 9 نقاط متاهلا مع برسبوليس الى الدور ثمن النهائي.

وحل الدحيل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط الا ان المواجهات المباشرة مع التعاون كانت لمصلحة الاخير، وجاء الشارقة في المركز الرابع والاخير برصيد 7 نقاط.