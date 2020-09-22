برسبوليس يخسر امام "الدحيل" والتعادل يخيّم على مواجهة "العين" و"سباهان"

وسجل هدف الفوز للدحيل المعز علي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بداعي تعرض لاعب الدحيل ادميلسون لعرقلة بعدما ارتقى مع مدافع برسبوليس شجاع خليل زادة لكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء.

ويبدو ان هنالك محاباة واضحة للفريق القطري اذ قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفع البطاقة الحمراء عن المهدي بن عطية لاعب فريق الدحيل قبل ساعتين من المباراة مع برسبوليس وبالتالي فقد اتيحت له فرصة اللعب في المباراة.

وحصل بن عطية على البطاقة الحمراء في لقاء فريقه أمام الشارقة الإماراتي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الجمعة الماضي وفاز فيها الشارقة بنتيجة (4-2).

ورفع الفريق القطري رصيده الى 9 نقاط في الصدارة يليه الشارقة الاماراتي برصيد 7 نقاط ومن ثم برسبوليس بنفس الرصيد مع فارق الاهداف واخيرا التعاون وله 6 نقاط.

وكان الشارقة قد حقق مساء الاثنين فوزا مذهلا على التعاون السعودي بنتيجة 6-0 .

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبرسبوليس مع الشارقة.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة تعادل سباهان اصفهان مع العين الاماراتي دون اهداف كما تعادل النصر مع السد 1-1 .

ويتصدر النصر المجموعة برصيد 11 نقطة يليه السد برصيد 9 نقاط وتاهل كلاهما للدور القادم ومن ثم ياتي سباهان برصيد 4 نقاط واخيرا العين بنقطتين.

وفي مجموعة آخرى خيم التعادل السلبي، على مواجهة العين الإماراتي وسباهان الإيراني،الإثنين، بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا التعادل، احتل العين المركز الأخير في المجموعة بنقطتين، كما تبخرت آمال نادي سباهان في التأهل إلى الدور القادم، حيث استقر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ولم تشهد المباراة في شوطها الأول أي فرص حقيقية من جانب الطرفين، حيث لم يستطع أي فريق من فرض سيطرته، على الرغم من دخول العين المباراة بأسلوب هجومي.

وظلت الكرة في وسط الملعب لفترات طويلة، دون أن يتمكن أي فريق من بناء هجمة منظمة، حتى حصل سباهان على ركلة حرة في الدقيقة 36، لتتاح له أول فرصة للتسديد على مرمى العين.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن الأول، وواصل الفريقان الظهور بآداء دون المتوسط، وأجرى مدرب العين تغييرات في الدقيقة 60 بإدخال فهد سالم ومحسن عبدالله لمحاولة تحسيين آداء فريقه، لكن لم يتغير شيء.

وحاول سباهان الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي لم تؤت ثمارها، ليعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل السلبي.