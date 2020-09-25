الخارجية الايرانية تستدعي للمرة الثانية السفير الطاجيكي لدى طهران

وفي أعقاب بث ما يسمى بالمسلسل الوثائقي على التلفزيون الطاجيكي الحكومي وتوجيه التهم الباطلة والمنحازة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية استدعى رئيس دائرة شؤون آسيا الوسطى بوزارة الخارجية بعد ظهر اليوم الجمعة السفير الطاجيكي لدى طهران وتم تسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ازاء التهم الباطلة والتصرف غير المسؤول للتلفزيون الحكومي الطاجيكي .