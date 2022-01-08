الرئيس الطاجيكي يهنئ بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الطاجيكية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن نظيره الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان والجمهورية الإسلامية الايرانية، مضيفا نحن على ثقة من أنه عن طريق الارادة القوية والجهود المخلصة والمشتركة للطرفين، يمكننا تطور العلاقات بين البلدين مع التركيز على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية .

وأضاف خلال هذه الفترة، دأبت بلداننا على وضع إجراءات عملية لتحقيق مستوى عالٍ من العلاقات البناءة وإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون الشامل، نحن نقدر استمرار جهود البلدين في هذا المجال.

وأشار امام علي رحمن على ان طاجيكستان تؤيد دائمًا التنمية المتزايدة لعلاقات بلدينا في مختلف المجالات بروح التفاهم والتعاون والثقة وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والتدابير المتسقة لتحقيق هذه الأهداف.

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