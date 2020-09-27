رئيس هيئة الاركان الإيرانية: لو لم يتلق الكيان الصهيوني الدعم من أميركا لكان مآله الانهيار

وقال باقري، في تصريح خلال برنامج متلفز مساء اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني يعيش أزمة حيث تتواصل التظاهرات أمام مقر رئيس وزراءه ليلا ونهارا ولو لم يتلق الدعم الاميركي لآل الى الانهيار.

وأشار الى التطورات الجارية في المنطقة، موضحاً ان حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن بلورا الدفاع المقدس في بلديهما.

ونوه الى مرحلة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات)، إن تلك الحرب قد فرضت على الشعب الايراني الذي كان في مرحلة الدفاع عن البلاد ورغم الخسائر التي تحملها لكنه حقق انجازات لافتة.

ولفت الى ان الحروب السابقة كانت قد أسفرت عن اقتطاع بعض أجزاء البلاد سوى هذه الحرب التي شكلت منعطفا حيث وقف الشعب کله وصمد وحقق الانتصار في النهاية بمواجهة العدوان الذي شنه نظام صدام المدعوم دوليا بأحدث الاسلحة والمعدات في ذلك الوقت.