إيران تدعو كلا من جمهورية آذربيجان وارمينيا لضبط النفس ووقف اطلاق النار

واثر اندلاع النزاع العسكري بين جمهورية آذربيجان وجمهورية أرمينيا، اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاحد مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الآذربيجاني جيحون بايراموف والأرميني زهراب مناتسكانيان.

وفي هذه المحادثات الهاتفية اطلع ظريف على احدث تطورات الاوضاع الميدانية وأعرب عن قلقه بشأن الظروف الحاصلة، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار والانهاء الفوري للاعمال العدائية وكذلك بدء الحوار في إطار الحقوق والقوانين الدولية.

واعلن الوزير ظريف للطرفين كذلك استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستخدام كل طاقاتها لإقرار وقف إطلاق النار وبدء الحوار وإرساء السلام والاستقرار.