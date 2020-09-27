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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٢٨ م

الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس والوقف الفوري للاشتباكات الجارية

الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس والوقف الفوري للاشتباكات الجارية

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد الى وقف الاشتباكات بين يريفان وباكو، مؤكدا على استعداد طهران لتعبئة جميع طاقاتها لوقف اطلاق النار وبدء الحوار بين الجانبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب زادة قال حول المواجهات العسكرية بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا، قال إن "الجمهورية الإسلامية تتابع عن كثب وبقلق الاشتباكات المسلحة بين باكو ويريفان، واذ تدعو الجانبين الى ضبط النفس، تطالب بالوقف الفوري للمواجهات وبدء الحوار بين البلدين".

كما اشار المتحدث باسم الخارجية، الى استعداد ايران لاستخدام جلّ طاقاتها من اجل وقف اطلاق النار وبدء الحوار بين الجانبين.

وبدأت مواجهات مسلحة صباح اليوم الاحد بين القوات الارمينية والاذربيجانية، وذلك رغم الوساطات الدولية التي لم تدخر جهدا على مدى الشهور الماضية، لمنع التصعيد بين هذين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1907993

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