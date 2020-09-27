الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس والوقف الفوري للاشتباكات الجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب زادة قال حول المواجهات العسكرية بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا، قال إن "الجمهورية الإسلامية تتابع عن كثب وبقلق الاشتباكات المسلحة بين باكو ويريفان، واذ تدعو الجانبين الى ضبط النفس، تطالب بالوقف الفوري للمواجهات وبدء الحوار بين البلدين".

كما اشار المتحدث باسم الخارجية، الى استعداد ايران لاستخدام جلّ طاقاتها من اجل وقف اطلاق النار وبدء الحوار بين الجانبين.

وبدأت مواجهات مسلحة صباح اليوم الاحد بين القوات الارمينية والاذربيجانية، وذلك رغم الوساطات الدولية التي لم تدخر جهدا على مدى الشهور الماضية، لمنع التصعيد بين هذين البلدين.

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