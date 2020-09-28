الأمن الداخلي الايراني يحذر أرمينيا وأذربيجان من اطلاق أي قذيفة نحو الاراضي الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد رضائي أشار في تصريح أدلى به إلى الصحافيين اليوم الاثنين إلى الاشتباكات العسكرية الجارية بين جمهورية آذربيجان وارمينيا: ان احد مطالبنا الجادة كبلد جار للبلدين هو حل وتسوية القضية عبر المفاوضات.

واضاف: ان الاشتباكات اشتدت بين البلدين خلال الايام الاخيرة وهما يتبادلان اطلاق النيران. نحن نرصد هذا الامر وحتى انني وجهت صباح اليوم رسالة لحرس الحدود في الطرفين.

وتابع نائب قائد قوى الأمن الداخلي الايراني: اننا نطلب من البلدين حل وتسوية القضايا عبر المفاوضات والعمل على ارساء الهدوء والاستقرار. نحن بطبيعة الحال نرصد تبادل إطلاق النيران ونعتبر هذه الاشتباكات بانها لا تخدم مصلحة اي من البلدين ومن الممكن ان يستغل الاخرون هذه القضية الحاصلة.

وقال العميد رضائي: نحن بطبيعة الحال نحذر بان لا يتم خلال تبادل النيران اطلاق اي قذيفة نحو اراضينا. لقد وقعت قذيفتا هاون قرب حدودنا عن طريق الخطأ وقمنا بتنبيههم على ذلك ونامل بارساء الاستقرار في هذه المنطقة.

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