وزير داخلية الكيان الصهيوني: حكّام العرب يصلحون للركوب فقط لأنّهم دوابّ موسى!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير داخلية الكيان الصهيوني الحاخام "أرييه درعي" ندّد خلال مقابلة مع موقع "هيدابروت" العبري ببعض ما جاء في اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني قائلاً: "يجب أن يزور حكام العرب بلادنا لخدمة اليهود، ولايجدر بنا أن نستقبلهم كشركاءنا".

وقال وزير الداخلية "أرييه درعي" إن الحكام العرب في التوراة هم مثل حمار موسى الذي يجب أن يركب ويصل إلى وجهته.

وأضاف أنه يجب تقديم علف عالي الجودة وسروج باهظة الثمن لركوب هذه الحيوانات.

وأردف "درعي" أنه "لن يمكن تحقيق سلام إستراتيجي بين اليهود والمسلمين، والعرب هم دوابّ موسى ويجب علينا فقط ركوبهم للوصول إلى الوجهة النهائية! فشراء سرج جديد وعلف جيد للدابة من واجب صاحبها، ولكن يجب أن ينظر صاحبها إليها كوسيلة للركوب فحسب! مكان الدابة في الإسطبل ولا أحد يذهب بها إلى غرفة استقبال بيته! إن المسلمين سيبقون عدواً لليهود ما دام القرآن كتابهم. والعرب هم أبناء هاجر أَمَة إبراهيم لذلك يجب أن يكونوا عباداً لليهود، وان الشعب اليهودي هو شعب الله المختار وهو الشعب الحامل للرسالة وليس لغيره الحق في ذلك، وكل من يدعي ذلك يستحق العذاب".

يذكر أن الحاخام أرييه درعي هو زعيم حزب "الشاش" الديني المتطرف وسبق له أن أدين بتهم فساد، وسجن 22 شهراً./انتهى/