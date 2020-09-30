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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:٤٧ م

رداً على الألاعيب في منظمة الأمم،

نتنياهو يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي

نتنياهو يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" قائلاً "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي بمظاهرات سخيفة من أجل منع محاكمة القادة المجرمين لهذا النظام أمام المحاكم الدولية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" صرح قائلاً: "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي بمظاهرات سخيفة من أجل منع محاكمة القادة المجرمين لهذا النظام أمام المحاكم الدولية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني الزائف والمحتل وقاتل الأطفال يواصل الكذب باستخدام منبر المجتمع الدولي ويحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي بأداء سخيف من أجل منع محاكمة القادة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى طبيعة الاحتلال الصهيوني وخداع وعنصرية هذا النظام الذي يعدّ أكبر تهديد عالمي للسلم والأمن وإمتلاكه لمئات من الرؤوس النووية التي تهدد العالم./انتهى/

رمز الخبر 1908114

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